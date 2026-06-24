Podejrzany o oszustwo metodą „na pracownika banku” zatrzymany przez kryminalnych z Sępólna Krajeńskiego Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim zatrzymali 19-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o udział w oszustwie i kradzieży z włamaniem na rachunek bankowy 79-letniego mieszkańca powiatu sępoleńskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Do przestępstwa doszło 22 maja. Z ustaleń śledczych wynika, że osoby biorące udział w procederze kontaktowały się z 79-letnim pokrzywdzonym wielokrotnie w ciągu dnia, podając się za pracowników jednego z banku. W trakcie rozmów stosowano wobec seniora techniki socjotechniczne. Wywierając presję i budując poczucie zagrożenia dla oszczędności Seniora, doprowadzono do sytuacji, w której pokrzywdzony nie miał czasu na spokojną analizę sytuacji ani kontaktu z rodziną.

W trakcie rozmów pokrzywdzony został nakłoniony do zainstalowania na telefonie aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do urządzenia. Następnie, pod pretekstem zabezpieczenia środków finansowych, polecono mu przekazać kartę płatniczą osobie, która miała się po nią zgłosić.

19-letni obywatel Ukrainy przyjechał taksówką do Kamienia Krajeńskiego, gdzie w ustalonym wcześniej miejscu odebrał od pokrzywdzonego kartę płatniczą. W dalszej kolejności doszło do zdalnej zmiany kodu PIN w aplikacji bankowej, co umożliwiło przełamanie zabezpieczeń rachunku bankowego.

Dopiero po przekazaniu karty Senior poinformował rodzinę o całym zdarzeniu. Bliscy natychmiast podjęli działania i skontaktowali się z policjantami, którzy instruowali, jakie kroki należy podjąć, aby zabezpieczyć środki znajdujące się na rachunku.

Podejrzewany krótko po odebraniu karty rozpoczął wypłaty gotówki z bankomatów. Dokonał dwóch wypłat, powodując straty w wysokości 8 tysięcy złotych. Dodatkowo trzykrotnie usiłował wypłacić kolejne środki w łącznej kwocie 12 tysięcy złotych, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na obowiązujący dzienny limit wypłat. Dzięki szybkiej reakcji rodziny oraz właściwym działaniom policjantów sprawcom uniemożliwiono dalsze wypłaty środków z rachunku bankowego.

Nad sprawą pracowali funkcjonariusze pionu kryminalnego z Sępólna Krajeńskiego. W toku prowadzonych czynności ustalili miejsce pobytu podejrzewanego na terenie Kołobrzegu. W środę (24.06.2026) policjanci udali się pod wytypowany adres, gdzie zatrzymali poszukiwanego mężczyznę.

Po zatrzymaniu podejrzany został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim, gdzie trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz oszustwa komputerowego, a także usiłowania popełnienia tych przestępstw. Za zarzucane mu czyny grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Wobec obywatela Ukrainy policjanci zawnioskowali o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do swojego kraju. Z posiadanych informacji wynika, że decyzja została wykonana, a mężczyzna powrócił do kraju pochodzenia.

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