Policjanci uczcili 100-lecie Kobiet w Policji wyjątkowym koncertem w Sępólnie Krajeńskim Data publikacji 08.11.2025 Powrót Drukuj ​​​​​​​Muzyka, wzruszenie i wdzięczność, tak w skrócie można opisać atmosferę wyjątkowego wydarzenia, jakie odbyło się w Sępólnie Krajeńskim. Policjanci połączyli siły, by w szczególny sposób uhonorować kobiety, które od stu lat tworzą historię polskiej Policji.

W piątek, 7 listopada 2025 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim odbył się wyjątkowy koncert pod hasłem „Policjanci dla Kobiet”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów 100-lecia Kobiet w Policji i zgromadziło funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Policji oraz zaproszonych gości.

Organizatorami koncertu byli Komendanci Powiatowi Policji z czterech powiatów województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego:

• mł. insp.dr Klaudia Ryczek– Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim,

• insp.Paweł Zawada– Komendant Powiatowy Policji w Tucholi,

• mł. insp.Sebastian Pastucha– Komendant Powiatowy Policji w Chojnicach,

• mł. insp.Przemysław Bujak– Komendant Powiatowy Policji w Człuchowie.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Michała Sztybla oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Jakuba Gorczyńskiego, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością. W wydarzeniu uczestniczyli także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Małgorzata Jorka oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Anna Kos.

Koncert był nie tylko muzycznym świętem, ale także okazją do wyrażenia uznania i wdzięczności wszystkim kobietom, które na przestrzeni lat tworzyły historię Policji – od pionierskich funkcjonariuszek po współczesne policjantki i pracownice cywilne, pełniące odpowiedzialną służbę w strukturach formacji.

Na scenie wystąpili policyjni pasjonaci muzyki, którzy przygotowali wyjątkowy program artystyczny dedykowany kobietom. Nie zabrakło wzruszeń, uśmiechów i symbolicznych gestów wdzięczności wobec Pań, które codziennie wnoszą profesjonalizm, empatię i serce w policyjną służbę.

Po części oficjalnej uczestnicy wydarzenia udali się na poczęstunek w Centrum Kultury i Sztuki, gdzie kontynuowano rozmowy w przyjaznej, pełnej serdeczności atmosferze.

Organizatorzy podkreślili, że jubileusz 100-lecia Kobiet w Policji to nie tylko moment wspomnień, lecz także inspiracja do dalszego budowania partnerskiej, nowoczesnej i otwartej formacji, w której kobiety odgrywają coraz większą i niezwykle ważną rolę.

Film z koncertu "Policjanci dla kobiet"